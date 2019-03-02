АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Меган Маркл порадовала гостей вечеринки baby shower милыми подарками

Меган Маркл провела в Нью-Йорке вечеринку baby shower, организованную в честь скорого рождения наследника от принца Гарри. Гостей мероприятия экс-актриса порадовала милыми подарками.
Меган Маркл порадовала гостей вечеринки baby shower милыми подарками

В Кенсингтонском дворце не стали раскрывать подробности вечеринки, однако в профиле бутика Lingua Franca появилось фото подарков для гостей мероприятия. Бренд занимается пошивом вещей из кашемира на заказ, а партия новых свитеров с надписью “baby, baby, baby” отправилась как раз в тот отель, где проводилась baby shower с участием Меган Маркл. Позже представителям прессы удалось получить утвердительный ответ на вопрос о том, действительно ли наряды уехали на мероприятие в честь герцогини.

Роды Меган Маркл должны состояться уже этой весной, сейчас она находится на последних сроках беременности. Для бывшей актрисы и принца Гарри этот ребенок станет первым. Притом пол малыша пока остается в секрете, а звездные родители отмечают, что будут рады любому наследнику.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец рэпера Децла Александр Толмацкий
Кайли Дженнер решила не расставаться с
Меган Маркл порадовала гостей вечеринки
Врачи назвали мифом теорию о пользе «10
Поклонники раскритиковали Элджея за
Леонид Агутин поделился романтическим
Дана Борисова помирилась со своей
Виктор Гончаренко заявил, что ему не
Певица Наталья Сенчукова поделилась
Встреча российского фрегата и
Поклонники нашли новые доказательства
Учёные разработали капли для глаз с
После участия в шоу “Последний герой”
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10
Светлана Лобода отчитала участницу в
Психолог рассказала об опасных для
Максим Галкин показал в новом ролике
Жена Джигана Оксана Самойлова
Рекламная кампания Ford Ranger пройдет
Ия Саввина разозлила Эльдара Рязанова
Дочь Кончаловского и Толкалиной
Ученые выяснили, как кал может
Уфологи: Инопланетяне контролируют
В фильтрованном пиве и вине ученые
Универсал BMW 3-Series Touring
Анфиса Чехова продемонстрировала свой
Роза Сябитова терпела побои мужа из-за
Айза Анохина поссорилась с мужем
Ежедневное употребление сока сельдерея
Облаченная в купальник Лиза Арзамасова
Просмотреть все новости