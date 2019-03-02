Меган Маркл порадовала гостей вечеринки baby shower милыми подарками

В Кенсингтонском дворце не стали раскрывать подробности вечеринки, однако в профиле бутика Lingua Franca появилось фото подарков для гостей мероприятия. Бренд занимается пошивом вещей из кашемира на заказ, а партия новых свитеров с надписью “baby, baby, baby” отправилась как раз в тот отель, где проводилась baby shower с участием Меган Маркл. Позже представителям прессы удалось получить утвердительный ответ на вопрос о том, действительно ли наряды уехали на мероприятие в честь герцогини.Роды Меган Маркл должны состояться уже этой весной, сейчас она находится на последних сроках беременности. Для бывшей актрисы и принца Гарри этот ребенок станет первым. Притом пол малыша пока остается в секрете, а звездные родители отмечают, что будут рады любому наследнику.