Медики назвали полезные свойства черешни для здоровья организма





По мнению специалистов, употребление темных сладких ягод поможет снизить риск развития гриппа и вирусных заболеваний, а также улучшить работу сердечно-сосудистой системы и очистить организм. Наличие калия нормализует кровяное давление, а имеющееся в ягоде железо положительно сказывается на кровообращении. Черешня – отличный продукт для людей, страдающих от анемии.Ягода особенно полезна для суставов, эффект от употребления которой сравнивают с действием ибупрофена. Эксперты отметили: сок черешни способен снимать болезненные ощущения при физических нагрузках.Благодаря мелатонину черешню можно есть в качестве профилактического средства от бессонницы. Она очень полезна для глаз, так как имеет много бета-каротина, преобразуемого в ретинол или витамин А, что важно для зрения. Медики отметили и пользу косточкового плода, богатого витамином С для дыхательной системы.Важно помнить: черешню не следует употреблять тем, кто страдает от аллергии на этот продукт и диабетикам, а женщинам, кормящим грудью, плод нужно есть с большой осторожностью. Суточная норма продукта составляет не больше 300 г, заключили специалисты.