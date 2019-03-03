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Медики назвали полезные свойства черешни для здоровья организма

Черешня является не только одной из самых вкусных косточковых ягод, но и очень полезной для здоровья. Медики рассказали о главных свойствах этого плода, оказывающих положительное воздействие на организм человека благодаря высокому содержанию витаминов А, В, С и Е, антиоксидантов и других микроэлементов.

Медики назвали полезные свойства черешни для здоровья организма

По мнению специалистов, употребление темных сладких ягод поможет снизить риск развития гриппа и вирусных заболеваний, а также улучшить работу сердечно-сосудистой системы и очистить организм. Наличие калия нормализует кровяное давление, а имеющееся в ягоде железо положительно сказывается на кровообращении. Черешня – отличный продукт для людей, страдающих от анемии.

Ягода особенно полезна для суставов, эффект от употребления которой сравнивают с действием ибупрофена. Эксперты отметили: сок черешни способен снимать болезненные ощущения при физических нагрузках.

Благодаря мелатонину черешню можно есть в качестве профилактического средства от бессонницы. Она очень полезна для глаз, так как имеет много бета-каротина, преобразуемого в ретинол или витамин А, что важно для зрения. Медики отметили и пользу косточкового плода, богатого витамином С для дыхательной системы.

Важно помнить: черешню не следует употреблять тем, кто страдает от аллергии на этот продукт и диабетикам, а женщинам, кормящим грудью, плод нужно есть с большой осторожностью. Суточная норма продукта составляет не больше 300 г, заключили специалисты.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:00

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