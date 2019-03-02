Максим Галкин показал в новом ролике любовь наследницы Лизы к насекомым
Отечественный юморист Максим Галкин продемонстрировал поклонникам любовь своей дочери Лизы к насекомым. Соответствующий пост появился на странице девочки в сети Instagram.
В новом видео Лиза Галкина несет на руке божью коровку, чтобы показать ее маме Алле Пугачевой. После этого наследница Максима Галкина отправляется во двор и отпускает насекомое. Там же девочка замечает нескольких бабочек, а Примадонна предполагает, что у них здесь проходит “собрание”. На этом “сюрпризы” не закончились, поскольку дочь телеведущего приносит ему улитку, сидящую на листе. На вопрос о том, почему та съела только часть “пищи”, ребенок отвечает, что у нее просто не хватило сил, и она продолжит, как проснется. В финале ролика Лиза отмечает, что теперь будет приносить отцу всех животных.
В комментариях фолловеры умилились тому, насколько веселой и артистичной растет наследница Галкина и Пугачевой. Многие также не оставили без внимания и то, что девочка с трепетом относится к насекомым. Просмотреть видео успели более 49 тысяч пользователей Сети.
В новом видео Лиза Галкина несет на руке божью коровку, чтобы показать ее маме Алле Пугачевой. После этого наследница Максима Галкина отправляется во двор и отпускает насекомое. Там же девочка замечает нескольких бабочек, а Примадонна предполагает, что у них здесь проходит “собрание”. На этом “сюрпризы” не закончились, поскольку дочь телеведущего приносит ему улитку, сидящую на листе. На вопрос о том, почему та съела только часть “пищи”, ребенок отвечает, что у нее просто не хватило сил, и она продолжит, как проснется. В финале ролика Лиза отмечает, что теперь будет приносить отцу всех животных.
В комментариях фолловеры умилились тому, насколько веселой и артистичной растет наследница Галкина и Пугачевой. Многие также не оставили без внимания и то, что девочка с трепетом относится к насекомым. Просмотреть видео успели более 49 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:13