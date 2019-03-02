АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Максим Галкин показал в новом ролике любовь наследницы Лизы к насекомым

Отечественный юморист Максим Галкин продемонстрировал поклонникам любовь своей дочери Лизы к насекомым. Соответствующий пост появился на странице девочки в сети Instagram.
Максим Галкин показал в новом ролике любовь наследницы Лизы к насекомым

В новом видео Лиза Галкина несет на руке божью коровку, чтобы показать ее маме Алле Пугачевой. После этого наследница Максима Галкина отправляется во двор и отпускает насекомое. Там же девочка замечает нескольких бабочек, а Примадонна предполагает, что у них здесь проходит “собрание”. На этом “сюрпризы” не закончились, поскольку дочь телеведущего приносит ему улитку, сидящую на листе. На вопрос о том, почему та съела только часть “пищи”, ребенок отвечает, что у нее просто не хватило сил, и она продолжит, как проснется. В финале ролика Лиза отмечает, что теперь будет приносить отцу всех животных.

В комментариях фолловеры умилились тому, насколько веселой и артистичной растет наследница Галкина и Пугачевой. Многие также не оставили без внимания и то, что девочка с трепетом относится к насекомым. Просмотреть видео успели более 49 тысяч пользователей Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец рэпера Децла Александр Толмацкий
Кайли Дженнер решила не расставаться с
Меган Маркл порадовала гостей вечеринки
Врачи назвали мифом теорию о пользе «10
Поклонники раскритиковали Элджея за
Леонид Агутин поделился романтическим
Дана Борисова помирилась со своей
Виктор Гончаренко заявил, что ему не
Певица Наталья Сенчукова поделилась
Встреча российского фрегата и
Поклонники нашли новые доказательства
Учёные разработали капли для глаз с
После участия в шоу “Последний герой”
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10
Светлана Лобода отчитала участницу в
Психолог рассказала об опасных для
Максим Галкин показал в новом ролике
Жена Джигана Оксана Самойлова
Рекламная кампания Ford Ranger пройдет
Ия Саввина разозлила Эльдара Рязанова
Дочь Кончаловского и Толкалиной
Ученые выяснили, как кал может
Уфологи: Инопланетяне контролируют
В фильтрованном пиве и вине ученые
Универсал BMW 3-Series Touring
Анфиса Чехова продемонстрировала свой
Роза Сябитова терпела побои мужа из-за
Айза Анохина поссорилась с мужем
Ежедневное употребление сока сельдерея
Облаченная в купальник Лиза Арзамасова
Просмотреть все новости