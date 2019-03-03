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В РФ стартовали продажи нового Lexus UX

На российском рынке начались реализации кроссовера Lexus UX. У официальных отечественных дилеров японского автоконцерна новинку можно купить за 2,3 миллиона рублей.
В РФ стартовали продажи нового Lexus UX

На данный момент для покупателей предложено сразу 2 модификации - UX 200 и UX 250h. Первая получила четырехцилиндровый бензиновый мотор на 2,0 литра и мощностью в 150 лошадиных сил. Базовый комплект состоит из обновленной светодиодной оптики и противотуманных фар, также новинка может похвастаться дисками R17 с датчиком контроля давления шин.

Второе транспортное средство под названием UX 250h имеет гибридную силовую установку четвёртого поколения, состоящую из электродвижка и 2,0-литрового бензинового двигателя с полным приводом. Суммарная мощность движка составляет почти 180 лошадиных сил.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00

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