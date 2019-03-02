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Поклонники раскритиковали Элджея за попытку рекламы своих концертов с помощью Насти Ивлеевой

Поклонники раскритиковали певца Элджея за попытку привлечь аудиторию на свои концерты с помощью Насти Ивлеевой. По мнению интернет-аудитории, артист начал терять популярность.
Поклонники раскритиковали Элджея за попытку рекламы своих концертов с помощью Насти Ивлеевой

Слухи о том, что спрос на Элджея падает, появились после того, как сам рэпер опроверг сведения об отмене его концерта в Новосибирске. В СМИ начали писать, что фанаты певца устали от его некачественной музыки, поэтому и перестали покупать билеты на выступления кумира. В своем Stories в Instagram Настя Ивлеева пригласила подписчиков на концерт возлюбленного, отметив, что сама непременно будет там присутствовать.
Поклонники раскритиковали Элджея за попытку рекламы своих концертов с помощью Насти Ивлеевой

Многие фолловеры отрицательно восприняли такой жест, считая, что Элджей нарочно просит экс-ведущую шоу “Орел и Решка” рекламировать его выступления в соцсетях, поскольку она пользуется большей популярностью, чем музыкант. По мнению фанатов, такой шаг не поможет артисту, более эффективным окажется написание качественных текстов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:16

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