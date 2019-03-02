Врачи назвали мифом теорию о пользе «10 тысяч шагов в сутки»





Более активным видам спорта люди предпочли просто ходьбу, не нагружая себя особыми физическими упражнениями. Считалось, что такие прогулки способны оказывать на здоровье организма даже лучшее влияние, чем бег или велоспорт. Медики решили развеять этот миф, заявив, что такую популярность ходьба приобрела только потому, что справиться с ней может каждый.Абсолютно точно пользу приносят физические нагрузки, но не пассивные, а средней интенсивности. Ежедневно в течение 20 минут следует уделить время любимому спорту. Нагрузки, по рекомендации специалистов, должны быть без перерыва, чтобы со временем чувствовать себя гораздо выносливее.Ходьба также способна благотворно повлиять на состояние человека. Пяти тысяч шагов в день вполне хватит для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.