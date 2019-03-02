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Леонид Агутин поделился романтическим снимком с Анжеликой Варум

Отечественный артист Леонид Агутин поделился с поклонниками романтическим снимком со своей супругой Анжеликой Варум. Соответствующий пост появился на странице певца в сети Instagram.
Леонид Агутин поделился романтическим снимком с Анжеликой Варум

В своем профиле Леонид Агутин опубликовал фото, где он позирует вместе с Анжеликой Варум, заключив ее в объятия. В подписи к публикации артист указал, что они вместе пытались сфотографироваться для плаката с анонсом осенних выступлений. Потом он внезапно вспомнил, что этим же они занимались ровно 22 года назад. Недавняя съемка оказалась удачной, теперь паре остается лишь выбрать лучшие кадры, однако это занятие Агутин находит скучным, решив оставить его жене.

В комментариях фолловеры восхитились тем, насколько звездные супруги хорошо смотрятся вместе. Подписчики порадовались тому, что Агутину и Варум удалось пронести свои чувства сквозь года и сохранить любовь после многолетнего брака. Также некоторые заметили, что с годами артисты начали больше походить друг на друга внешне.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:09

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