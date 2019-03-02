Дана Борисова помирилась со своей дочерью Полиной
Отечественная телеведущая Дана Борисова нашла способ помириться со своей 11-летней дочерью Полиной. Девочка неуважительно относилась к матери, грубила ей, а несколько недель назад ушла из дома.
После конфликта с дочерью Дана Борисова успела посетить нескольких семейных специалистов, а также прошла курс у психотерапевта. Для этого знаменитость посетила Таиланд, после чего решила помириться с наследницей. Они встретились в кафе, где смогли поговорить, а затем мать и дочь вместе отправились на шоппинг, чтобы купить телеведущей кроссовки.
В то же время Дана Борисова не намерена уступать юной Полине и установила для девочки определенные ограничения, не планируя от них отказываться. Впрочем, многие поклонники так и не поняли, является ли семейное примирение окончательным, либо же знаменитость и ее наследница решили временно “приостановить” свою конфронтацию. Публика пожелала телеведущей найти способ мирно договариваться с дочерью при наличии разногласий.
После конфликта с дочерью Дана Борисова успела посетить нескольких семейных специалистов, а также прошла курс у психотерапевта. Для этого знаменитость посетила Таиланд, после чего решила помириться с наследницей. Они встретились в кафе, где смогли поговорить, а затем мать и дочь вместе отправились на шоппинг, чтобы купить телеведущей кроссовки.
В то же время Дана Борисова не намерена уступать юной Полине и установила для девочки определенные ограничения, не планируя от них отказываться. Впрочем, многие поклонники так и не поняли, является ли семейное примирение окончательным, либо же знаменитость и ее наследница решили временно “приостановить” свою конфронтацию. Публика пожелала телеведущей найти способ мирно договариваться с дочерью при наличии разногласий.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:05