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Певица Наталья Сенчукова поделилась видеоклипами 90-х годов

Отечественная певица Наталья Сенчукова поделилась с поклонниками архивными видеоклипами, выпущенными еще в 90-е годы. Соответствующие посты появились на странице артистки в сети Instagram.
Певица Наталья Сенчукова поделилась видеоклипами 90-х годов

Особой популярностью Наталья Сенчукова пользовалась именно в 90-х, а сейчас спрос на ее творчество заметно спал. В то же время у знаменитости по-прежнему имеются верные поклонники, и именно для них она нашла несколько архивных клипов и выступлений, снятых в период с 1990 по 1993 годы. Там артистка еще молодая и может похвастаться стройной фигурой.

Кроме того, фолловеры отметили, что у Сенчуковой потрясающий голос, а ее песни в свое время заслуженно имели статус настоящих хитов. Каждое видео собрало десятки тысяч просмотров со стороны подписчиков, многие поблагодарили знаменитость за то, что она подарила им композиции их молодости, которые до сих пор являются узнаваемыми.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:55

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