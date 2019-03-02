Встреча российского фрегата и американского эсминца запечатлена на видео
Встреча российского фрегата «Адмирал Эссен» и американского эсминца «Дональд Кук» в проливе Босфор запечатлена на видео. Кадры опубликованы на одном из каналов в YouTube.
В ролике можно увидеть вхождение в пролив сначала корабля из Америки, а спустя десять минут – российского судна. Их сопровождали катера с турецкой охраной. Эсминец следовал через два пролива, направляясь в Эгейское море, а «Адмирал Эссен» шел к Черному морю из Средиземного.
«Дональд Кук» находился в черноморских проливах в течение 10 дней, останавливаясь в Одессе, где прошла встреча Главы украинского государства Петра Порошенко и представителя государственного департамента США Курта Волкера.
Длина судна составляет 154 метра, а ширина – 20 метров. Дата начала его эксплуатации отмечена летом 1998 года. На борту корабля находится 90 ракетных установок, а также вооружение различных видов.
В ролике можно увидеть вхождение в пролив сначала корабля из Америки, а спустя десять минут – российского судна. Их сопровождали катера с турецкой охраной. Эсминец следовал через два пролива, направляясь в Эгейское море, а «Адмирал Эссен» шел к Черному морю из Средиземного.
«Дональд Кук» находился в черноморских проливах в течение 10 дней, останавливаясь в Одессе, где прошла встреча Главы украинского государства Петра Порошенко и представителя государственного департамента США Курта Волкера.
Длина судна составляет 154 метра, а ширина – 20 метров. Дата начала его эксплуатации отмечена летом 1998 года. На борту корабля находится 90 ракетных установок, а также вооружение различных видов.
Политика
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:50