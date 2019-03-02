Встреча российского фрегата и американского эсминца запечатлена на видео





В ролике можно увидеть вхождение в пролив сначала корабля из Америки, а спустя десять минут – российского судна. Их сопровождали катера с турецкой охраной. Эсминец следовал через два пролива, направляясь в Эгейское море, а «Адмирал Эссен» шел к Черному морю из Средиземного.«Дональд Кук» находился в черноморских проливах в течение 10 дней, останавливаясь в Одессе, где прошла встреча Главы украинского государства Петра Порошенко и представителя государственного департамента США Курта Волкера.Длина судна составляет 154 метра, а ширина – 20 метров. Дата начала его эксплуатации отмечена летом 1998 года. На борту корабля находится 90 ракетных установок, а также вооружение различных видов.