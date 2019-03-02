Поклонники нашли новые доказательства романа между Леди Гагой и Брэдли Купером





В частности, на фан-странице в соцсети пользователи опубликовали фото, сделанное в сентябре 2018 года в рамках пресс-тура Купера и Леди Гаги. На снимке муж Ирины Шейк позирует рядом с коллегой по фильму “Звезда родилась”, а в углу его губ имеется след от красной помады. Многие решили, что это помада непосредственно певицы, стоящей рядом с ярко накрашенными губами. По мнению интернет-аудитории, это в очередной раз доказывает, что артистов связывают более глубокие чувства, чем просто дружба.Обсуждение возможного романа Брэдли Купера и Леди Гаги стало более активным после трогательного номера в рамках вручения “Оскара”. При этом певица не так давно обратилась к общественности и подчеркнула, что их с режиссером связывает исключительно хорошая дружба.