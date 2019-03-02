После участия в шоу “Последний герой” актер Роман Маякин разочаровался в экстрасенсах
Отечественный актер Роман Маякин разочаровался в экстрасенсах после участия в последнем сезоне шоу “Последний герой”. В рамках поездки на остров звезда экранов убедился в том, что ясновидящих и магов не существует.
Съемки “Последнего героя” проходили на Филиппинских островах, куда отправились 16 человек. В новом сезоне знаменитости противостояли экстрасенсам. Роман Маякин после анонса шоу написал в Instagram, что и прежде не верил во что-либо мистическое, а теперь его догадки только подтвердились. Всю полезную информацию, уверен актер, люди могут черпать не “свыше”, а из книг. Гораздо больше веры у артиста к тем, кто может “пробираться” в головы другим, давать объяснение определенным вещам, но не прогнозировать будущее, а просто расставлять все по местам.
У своих подписчиков Роман Маякин поинтересовался, верят ли они в экстрасенсов. Большинство юзеров скептически высказались о людях с экстрасенсорными способностями, считая, что шоу, демонстрирующие их “способности”, являются постановочными.
Съемки “Последнего героя” проходили на Филиппинских островах, куда отправились 16 человек. В новом сезоне знаменитости противостояли экстрасенсам. Роман Маякин после анонса шоу написал в Instagram, что и прежде не верил во что-либо мистическое, а теперь его догадки только подтвердились. Всю полезную информацию, уверен актер, люди могут черпать не “свыше”, а из книг. Гораздо больше веры у артиста к тем, кто может “пробираться” в головы другим, давать объяснение определенным вещам, но не прогнозировать будущее, а просто расставлять все по местам.
У своих подписчиков Роман Маякин поинтересовался, верят ли они в экстрасенсов. Большинство юзеров скептически высказались о людях с экстрасенсорными способностями, считая, что шоу, демонстрирующие их “способности”, являются постановочными.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:37