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После участия в шоу “Последний герой” актер Роман Маякин разочаровался в экстрасенсах

Отечественный актер Роман Маякин разочаровался в экстрасенсах после участия в последнем сезоне шоу “Последний герой”. В рамках поездки на остров звезда экранов убедился в том, что ясновидящих и магов не существует.
После участия в шоу “Последний герой” актер Роман Маякин разочаровался в экстрасенсах

Съемки “Последнего героя” проходили на Филиппинских островах, куда отправились 16 человек. В новом сезоне знаменитости противостояли экстрасенсам. Роман Маякин после анонса шоу написал в Instagram, что и прежде не верил во что-либо мистическое, а теперь его догадки только подтвердились. Всю полезную информацию, уверен актер, люди могут черпать не “свыше”, а из книг. Гораздо больше веры у артиста к тем, кто может “пробираться” в головы другим, давать объяснение определенным вещам, но не прогнозировать будущее, а просто расставлять все по местам.

У своих подписчиков Роман Маякин поинтересовался, верят ли они в экстрасенсов. Большинство юзеров скептически высказались о людях с экстрасенсорными способностями, считая, что шоу, демонстрирующие их “способности”, являются постановочными.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:37

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