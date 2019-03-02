После участия в шоу “Последний герой” актер Роман Маякин разочаровался в экстрасенсах

Съемки “Последнего героя” проходили на Филиппинских островах, куда отправились 16 человек. В новом сезоне знаменитости противостояли экстрасенсам. Роман Маякин после анонса шоу написал в Instagram, что и прежде не верил во что-либо мистическое, а теперь его догадки только подтвердились. Всю полезную информацию, уверен актер, люди могут черпать не “свыше”, а из книг. Гораздо больше веры у артиста к тем, кто может “пробираться” в головы другим, давать объяснение определенным вещам, но не прогнозировать будущее, а просто расставлять все по местам.У своих подписчиков Роман Маякин поинтересовался, верят ли они в экстрасенсов. Большинство юзеров скептически высказались о людях с экстрасенсорными способностями, считая, что шоу, демонстрирующие их “способности”, являются постановочными.