Учёные разработали капли для глаз с эффектом ночного видения





Сотрудники Массачусетского университета создали капли, которые позволяют животным и человеку видеть в темноте. Наночастицы проникают в глазное яблоко и закрепляются на рецепторах сетчатки. Улавливая инфракрасные волны, датчики преобразовывают их в видимые короткие, и передают сигналы мозгу.Поскольку практически все предметы характеризуются излучением длинного спектра, они подсвечиваются в темноте зелёным светом. Исследователи провели эксперимент с лабораторными грызунами, закапав им глаза. Фоторецепторы мышей воспринимали волны длиной в 980 нм как 535-нанометровые.Таким образом, обладая ночным видением, животные легко прошли лабиринт с различными препятствиями. Наночастицы усилили яркость обычного света, однако не ослепляли мышей.У последних также наблюдалось помутнение роговицы, которое прошло через 7 дней. Умение видеть в темноте грызуны сохранили десять недель. Учёные отмечают, что данные глазные капли могут стать находкой для военных и медиков, лечащих дальтонизм.