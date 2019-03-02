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Учёные разработали капли для глаз с эффектом ночного видения

Учёные разработали капли для глаз с возможностью ночного видения на протяжении десяти недель. Наночастицы, проникающие в сетчатку, сокращают инфракрасные волны до видимого спектра.
Учёные разработали капли для глаз с эффектом ночного видения

Сотрудники Массачусетского университета создали капли, которые позволяют животным и человеку видеть в темноте. Наночастицы проникают в глазное яблоко и закрепляются на рецепторах сетчатки. Улавливая инфракрасные волны, датчики преобразовывают их в видимые короткие, и передают сигналы мозгу.

Поскольку практически все предметы характеризуются излучением длинного спектра, они подсвечиваются в темноте зелёным светом. Исследователи провели эксперимент с лабораторными грызунами, закапав им глаза. Фоторецепторы мышей воспринимали волны длиной в 980 нм как 535-нанометровые.

Таким образом, обладая ночным видением, животные легко прошли лабиринт с различными препятствиями. Наночастицы усилили яркость обычного света, однако не ослепляли мышей.

У последних также наблюдалось помутнение роговицы, которое прошло через 7 дней. Умение видеть в темноте грызуны сохранили десять недель. Учёные отмечают, что данные глазные капли могут стать находкой для военных и медиков, лечащих дальтонизм.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:40

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