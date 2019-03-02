Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10 получил ценник в 120 долларов





Известно, что Samsung Galaxy A10 имеет HD+ дисплей на 6.2-дюйма, а емкость аккумулятора составила 3 400 мАч. В качестве ОЗУ доступны 2 ГБ, тогда как на ПЗУ приходится 32 ГБ, также можно расширить память посредством microSD до 512 ГБ. Основная камера одинарная, также устройство не получило дактилоскопического сканера. На рынке бюджетный девайс от южнокорейского бренда доступен в трех цветах, а именно черном, синем и красном. Ориентирован гаджет стоимостью 120 долларов на Индию, поэтому о дальнейшей его судьбе говорить рано.Samsung в последнее время потерял лидерские позиции на многих рынках из-за конкуренции со стороны китайских компаний Xiaomi и Huawei, предлагающих бюджетные смартфоны с достойными характеристиками. Непосредственно китайские девайсы занимают порядка 30% мирового рынка.