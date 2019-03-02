АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10 получил ценник в 120 долларов

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10 от южнокорейского бренда получил ценник в 120 долларов. Пока устройство предлагается только на рынке Индии, и неизвестно, появится ли оно в России.
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10 получил ценник в 120 долларов

Известно, что Samsung Galaxy A10 имеет HD+ дисплей на 6.2-дюйма, а емкость аккумулятора составила 3 400 мАч. В качестве ОЗУ доступны 2 ГБ, тогда как на ПЗУ приходится 32 ГБ, также можно расширить память посредством microSD до 512 ГБ. Основная камера одинарная, также устройство не получило дактилоскопического сканера. На рынке бюджетный девайс от южнокорейского бренда доступен в трех цветах, а именно черном, синем и красном. Ориентирован гаджет стоимостью 120 долларов на Индию, поэтому о дальнейшей его судьбе говорить рано.

Samsung в последнее время потерял лидерские позиции на многих рынках из-за конкуренции со стороны китайских компаний Xiaomi и Huawei, предлагающих бюджетные смартфоны с достойными характеристиками. Непосредственно китайские девайсы занимают порядка 30% мирового рынка.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Внучка Софии Ротару удивила поклонников
Отец рэпера Децла Александр Толмацкий
Кайли Дженнер решила не расставаться с
Меган Маркл порадовала гостей вечеринки
Врачи назвали мифом теорию о пользе «10
Поклонники раскритиковали Элджея за
Леонид Агутин поделился романтическим
Дана Борисова помирилась со своей
Виктор Гончаренко заявил, что ему не
Певица Наталья Сенчукова поделилась
Встреча российского фрегата и
Поклонники нашли новые доказательства
Учёные разработали капли для глаз с
После участия в шоу “Последний герой”
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10
Светлана Лобода отчитала участницу в
Психолог рассказала об опасных для
Максим Галкин показал в новом ролике
Жена Джигана Оксана Самойлова
Рекламная кампания Ford Ranger пройдет
Ия Саввина разозлила Эльдара Рязанова
Дочь Кончаловского и Толкалиной
Ученые выяснили, как кал может
Уфологи: Инопланетяне контролируют
В фильтрованном пиве и вине ученые
Универсал BMW 3-Series Touring
Анфиса Чехова продемонстрировала свой
Роза Сябитова терпела побои мужа из-за
Айза Анохина поссорилась с мужем
Ежедневное употребление сока сельдерея
Просмотреть все новости