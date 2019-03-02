Светлана Лобода отчитала участницу в прямом эфире шоу «Голос. Дети»

Светлана Лобода, впервые ставшая наставницей вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале, показала подписчикам своей страницы в Instagram фрагмент российского шоу, на котором можно увидеть, как она критикует юную конкурсантку, указывая на ошибки. Певица сообщила девочке, что, если на сцене что-то пошло не так или что-то не получается, артист ни в коем случае не должен этого показывать никому.По словам артистки, когда человек выбирает сцену, как профессию, предназначение которой – дарить людям радость, то важно помнить об этом и нести только позитив. Люди смотрят на артистизм, красоту, оценивают таланты и настроены на красивые эмоции, поэтому нельзя показывать свои недостатки. «Можно прийти домой, поплакать», - говорит участнице Светлана Лобода, акцентируя внимание на том, что проблему нужно будет исправить в следующий раз.Поклонники Лободы оценили замечание кумира и написали множество комплиментов под ее публикацией, считая советы наставницы мудрыми и важными для будущих звезд российской эстрады.