Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о прелестях своего возраста
Оксана Самойлова решила откровенно рассказать поклонникам о прелестях своего возрасте. 30-летняя супруга рэп-исполнителя Джигана разместила соответствующий пост в своем Instagram.
В новой публикации Оксана Самойлова объяснила, что в 30 лет человек еще молод, но уже достаточно уверен в себе и готов дать отпор даже в сложных ситуациях. Это период, когда индивид имеет множество возможностей и право самостоятельно нести ответственность за свои действия. Кроме того, именно в таком возрасте человека перестают ругать старшие, можно делать все, что пожелается, а попытка выразить умные мысли больше не кажется смешной. “Взрослый, но еще не старый”, — заключила супруга Джигана.
В комментариях многие подписчики согласились с мнением Оксаны Самойловой, отметив, что в свои 30 лет она выглядит замечательно. Некоторые фолловеры заявили, что в любом возрасте имеются свои преимущества, а пост оценили “лайками” более 380 тысяч пользователей сервиса.
В новой публикации Оксана Самойлова объяснила, что в 30 лет человек еще молод, но уже достаточно уверен в себе и готов дать отпор даже в сложных ситуациях. Это период, когда индивид имеет множество возможностей и право самостоятельно нести ответственность за свои действия. Кроме того, именно в таком возрасте человека перестают ругать старшие, можно делать все, что пожелается, а попытка выразить умные мысли больше не кажется смешной. “Взрослый, но еще не старый”, — заключила супруга Джигана.
В комментариях многие подписчики согласились с мнением Оксаны Самойловой, отметив, что в свои 30 лет она выглядит замечательно. Некоторые фолловеры заявили, что в любом возрасте имеются свои преимущества, а пост оценили “лайками” более 380 тысяч пользователей сервиса.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:09