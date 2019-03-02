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Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о прелестях своего возраста

Оксана Самойлова решила откровенно рассказать поклонникам о прелестях своего возрасте. 30-летняя супруга рэп-исполнителя Джигана разместила соответствующий пост в своем Instagram.
Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о прелестях своего возраста

В новой публикации Оксана Самойлова объяснила, что в 30 лет человек еще молод, но уже достаточно уверен в себе и готов дать отпор даже в сложных ситуациях. Это период, когда индивид имеет множество возможностей и право самостоятельно нести ответственность за свои действия. Кроме того, именно в таком возрасте человека перестают ругать старшие, можно делать все, что пожелается, а попытка выразить умные мысли больше не кажется смешной. “Взрослый, но еще не старый”, — заключила супруга Джигана.

В комментариях многие подписчики согласились с мнением Оксаны Самойловой, отметив, что в свои 30 лет она выглядит замечательно. Некоторые фолловеры заявили, что в любом возрасте имеются свои преимущества, а пост оценили “лайками” более 380 тысяч пользователей сервиса.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:09

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