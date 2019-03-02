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Психолог рассказала об опасных для мужчин типах женщин

Психолог Диана Щербанская рассказала журналистам, какие женщины могут погубить мужчин. Она охарактеризовала каждый из четырех типов и спрогнозировала последствия отношений с такими избранницами.

Психолог рассказала об опасных для мужчин типах женщин

Негативно влиять на мужчину может женщина-мать, которая заботится и опекает своего возлюбленного, как ребенка. Она может быть похожа на мать не только привычками, но и внешними чертами. Отношения с такой девушкой приведут молодого человека к деградации, он окунется в детство и забудет про обязанности.

Следующим опасным типом, по мнению Щербанской, является женщина-сексуальная фантазия, которая является для мужчины возможностью реализовать упущенный однажды потенциал в сексе. Он раскрывается только в интимных отношениях, но дальше, как правило, никаких серьезных чувств ждать не стоит.

Женщина, ставшая для своего избранника «бедной овечкой», может своими поступками обесценить его в своих же глазах. Для несчастной девушки он способен делать все, но при этом постоянно чувствовать, что выложился не на максимум. Психолог утверждает, что такой мужчина со временем начнет существовать только для своей возлюбленной, забыв про себя.

Последним опасным типом специалист назвала женщин-сирен, которые притягивают все беды. Такие представительницы поддерживают любые безумные поступки и сами толкают на них своих мужчин.



 
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Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:16

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