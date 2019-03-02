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Ия Саввина разозлила Эльдара Рязанова на премьере фильма “Гараж”

Известная советская актриса Ия Саввина появилась на свет 2 марта, сегодня ей могло бы исполниться 83 года. Среди комедийных ролей звезды наиболее ярким стало участие в фильме “Гараж” от режиссера Эльдара Рязанова.
Ия Саввина разозлила Эльдара Рязанова на премьере фильма “Гараж”

Ия Саввина практически сразу была одобрена на роль Аникеевой, она играла заместителя, который оказался главнее председателя. Актриса хорошо показала себя на съемках, поскольку имела богатый опыт работы в театре, однако некоторые артисты раздражали Рязанова, настолько, что однажды он стукнул кулаком декорацию и разбил ее. С Георгием Бурковым у режиссера едва не возникла драка за то, что тот принес на съемочную площадку бутылку.

На премьере фильм “Гараж” зрителями был воспринят хорошо, а самой Саввиной он не понравился. Пока все в адрес Рязанова озвучивали поздравления, актриса подошла и открыто назвала ленту неудачной. Слова артистки задели режиссера, однако он не таил на нее обиды, ведь она великолепно справилась с поставленной перед ней задачей, а работа со звездой была для него “настоящим счастьем”.
Ия Саввина разозлила Эльдара Рязанова на премьере фильма “Гараж”

Ия Саввина часто позволяла себе прямолинейные высказывания, в том числе в адрес коллег. Однако знакомые на нее не обижались, принимая особенности характера актрисы. Между собой они называли ее “невыносимая, но любимая”. Кроме того, отчасти щадили актрису за то, что она воспитывала ребенка с синдромом Дауна, в чем ей помогал второй муж Анатолий Васильев. После ряда неудач и проблем со здоровьем Саввина скончалась в возрасте 75 лет.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:00

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