Рекламная кампания Ford Ranger пройдет в пяти городах США





Кампания, названная «С трудом веселее», расскажет о 30 путешественниках, предпочитающих активный отдых вроде лыж, скалолазания и серфинга, используя Ranger. В рекламе используется гиперлокальный подход, отмечают создатели. Помимо Детройта рекламу покажут в Финиксе, Бостоне, Лос-Анджелесе и Сиэтле. В автоконцерне Ford договорились о сотрудничестве с Weather Channel, цель которых в режиме реального времени менять фотографии на сайтах и рекламные щиты.Например, если в Бостоне идёт снег, то жителям города будет показан ролик о скалолазании. Проект был создан при поддержке Google и Outside TV. По мнению экспертов, возвращение Ranger на рынок стоит считать неплохой идеей. Напомним, что за 2011 год количество продаж пикап составило более 300 000.