Рекламная кампания Ford Ranger пройдет в пяти городах США
Рекламную кампанию Ford Ranger проведут сразу в 5 городах, начиная с Детройта (штат Мичиган, США). Среднеразмерный пикап уже связали с длительными поездками и путешествиями.
Кампания, названная «С трудом веселее», расскажет о 30 путешественниках, предпочитающих активный отдых вроде лыж, скалолазания и серфинга, используя Ranger. В рекламе используется гиперлокальный подход, отмечают создатели. Помимо Детройта рекламу покажут в Финиксе, Бостоне, Лос-Анджелесе и Сиэтле. В автоконцерне Ford договорились о сотрудничестве с Weather Channel, цель которых в режиме реального времени менять фотографии на сайтах и рекламные щиты.
Например, если в Бостоне идёт снег, то жителям города будет показан ролик о скалолазании. Проект был создан при поддержке Google и Outside TV. По мнению экспертов, возвращение Ranger на рынок стоит считать неплохой идеей. Напомним, что за 2011 год количество продаж пикап составило более 300 000.
Кампания, названная «С трудом веселее», расскажет о 30 путешественниках, предпочитающих активный отдых вроде лыж, скалолазания и серфинга, используя Ranger. В рекламе используется гиперлокальный подход, отмечают создатели. Помимо Детройта рекламу покажут в Финиксе, Бостоне, Лос-Анджелесе и Сиэтле. В автоконцерне Ford договорились о сотрудничестве с Weather Channel, цель которых в режиме реального времени менять фотографии на сайтах и рекламные щиты.
Например, если в Бостоне идёт снег, то жителям города будет показан ролик о скалолазании. Проект был создан при поддержке Google и Outside TV. По мнению экспертов, возвращение Ranger на рынок стоит считать неплохой идеей. Напомним, что за 2011 год количество продаж пикап составило более 300 000.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:05