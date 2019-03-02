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Рекламная кампания Ford Ranger пройдет в пяти городах США

Рекламную кампанию Ford Ranger проведут сразу в 5 городах, начиная с Детройта (штат Мичиган, США). Среднеразмерный пикап уже связали с длительными поездками и путешествиями.
Рекламная кампания Ford Ranger пройдет в пяти городах США

Кампания, названная «С трудом веселее», расскажет о 30 путешественниках, предпочитающих активный отдых вроде лыж, скалолазания и серфинга, используя Ranger. В рекламе используется гиперлокальный подход, отмечают создатели. Помимо Детройта рекламу покажут в Финиксе, Бостоне, Лос-Анджелесе и Сиэтле. В автоконцерне Ford договорились о сотрудничестве с Weather Channel, цель которых в режиме реального времени менять фотографии на сайтах и рекламные щиты.

Например, если в Бостоне идёт снег, то жителям города будет показан ролик о скалолазании. Проект был создан при поддержке Google и Outside TV. По мнению экспертов, возвращение Ranger на рынок стоит считать неплохой идеей. Напомним, что за 2011 год количество продаж пикап составило более 300 000.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:05

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