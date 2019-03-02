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Ученые выяснили, как кал может рассказать о развитии рака

Кал может рассказать человеку о развитии у него рака, что выяснили ученые из Национальной службы здравоохранения Великобритании. Тревожным сигналом должны послужить изменения в привычках кишечника.
Ученые выяснили, как кал может рассказать о развитии рака

Рак приводит к тому, что клетки тела начинают расти и размножаться неконтролируемо, а это влечет за собой разрушение окружающих их здоровых тканей и органов. Ученые отмечают, что в течение жизни примерно у одного из трех человек развивается онкология. В то же время один из десяти больных может жаловаться на диарею.

Среди признаков, способных указывать на развитие рака, имеются и некоторые изменения в привычках кишечника. Стоит встревожиться, если в течение дня человек испражняется чаще трех раз, объем или форма фекалий внезапно увеличились, также опасными сигналами выступают боли в животе и вздутие. При раке предстательной железы могут проявляться частые позывы к мочеиспусканию. Поводом обратиться к врачу становятся недержание и наличие крови в моче.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:46

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