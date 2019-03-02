В фильтрованном пиве и вине ученые нашли тяжёлые металлы





Эксперты предупредили о возможном содержании в фильтрованном пиве высоких доз тяжёлых металлов. От осадков алкогольные напитки очищают при помощи диатомита. Тесты показали, что в некоторых марках пива и вина концентрация опасных для жизни веществ сильно превысила норму. Так, мышьяка в спиртном, прошедшем фильтрацию, было в 8 раз больше допустимого. Из диатомовой земли в алкоголь также поступает свинец.Отметим, что диатомит в промышленности также применяют в качестве фильтровальной загрузки для очищения воды. Его сорбционная ёмкость увеличена по тяжёлым металлам, железу и марганцу. Специалисты порекомендовали любителям алкоголя отдать предпочтение нефильтрованным продуктам.