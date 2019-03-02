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Универсал BMW 3-Series Touring запечатлели в Швеции

На шведских дорогах во время прохождения тестов заметили камуфлированный BMW 3-Series Touring. Скорее всего, официальный дебют немецкой новинки состоится во время Женевского автосалона в марте нынешнего года.
Универсал BMW 3-Series Touring запечатлели в Швеции

Тестовая версия получила камуфляжную плёнку в задней части, но и без неё можно заметить разницу между универсалом и классическим седаном. Зарубежный фотошпион смог запечатлеть транспортное средство почти в идеальном ракурсе, благодаря которому особенно хорошо видна задняя часть. Стоит добавить, что универсал получил большинство стилистических особенностей экстерьера новой генерации седана BMW 3-Series.

Тонкий спойлер на крыше тоже можно заметить невооруженным глазом, а в нижней части заднего бампера применены такие же решения, как и в седане. Среди различий между двумя версиями автомобиля – разный дизайн и форма задних фонарей.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:24

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