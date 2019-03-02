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Роза Сябитова терпела побои мужа из-за секса

Роза Сябитова на своей страничке в Instagram опубликовала несколько видео, в которых подробно рассказала об отношениях с бывшим мужем. Телеведущая призналась, что терпела регулярные побои, потому что мужчина полностью устраивал ее в сексуальном плане.

Роза Сябитова терпела побои мужа из-за секса

Знаменитость не скрывает, что подает плохой пример другим женщинам, однако заверяет, что на тот момент получала именно то, чего ей очень не хватало. После смерти первого мужа Сябитова долго не могла оправиться и не рассматривала других мужчин. Она занималась карьерой и полностью отдавала все силы и энергию в это русло.

После пятнадцати лет одиночества главная сваха страны поняла, что ей необходимы интимные отношения. В тот момент она встретила Юрия Андреева, с которым, по ее словам, не собиралась заключать брак. Телеведущая отметила, что будущий супруг подходил под описание идеального мужчины, и она с головой окунулась в новый роман. Звезда рассказала, что находила оправдания любым поступкам избранника только потому, что он мог полностью удовлетворить ее сексуальные желания.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:09

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