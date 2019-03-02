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Ежедневное употребление сока сельдерея избавляет от вздутия живота

Ежедневное употребление сока сельдерея избавляет от вздутия живота, заявили английские диетологи. Растение нормализует баланс полезных бактерий и насыщает организм витаминами.
Ежедневное употребление сока сельдерея избавляет от вздутия живота

Как пишет The Express, сок сельдерея подходит для ежедневного употребления при проблемах со вздутием живота. От рациона и размеров порций зависит скопление газа в кишечнике. Чтобы улучшить пищеварение и микробиоту, в день следует пить 500 миллилитров сока.

Сельдерей является оптимальным источником пищи для полезных бактерий кишечника. Также в растении много клетчатки, железа, марганца, магния, фосфатов и кальция. Сельдерей насытит организм необходимыми витаминами C, B, K и A. Сок выведет токсины и оздоровит кишечник, остановит воспалительные процессы и поможет избавиться от лишнего веса.

Диетологи отмечают, что капуста является нежелательным продуктом при метеоризме. Людям со вздутием живота лучше есть маленькие порции и меньше разговаривать во время приёма пищи. Если проблемы с кишечником беспокоят долгое время, это может сигнализировать о таких серьёзных заболеваниях, как рак яичников.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:00

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