Ежедневное употребление сока сельдерея избавляет от вздутия живота





Как пишет The Express, сок сельдерея подходит для ежедневного употребления при проблемах со вздутием живота. От рациона и размеров порций зависит скопление газа в кишечнике. Чтобы улучшить пищеварение и микробиоту, в день следует пить 500 миллилитров сока.Сельдерей является оптимальным источником пищи для полезных бактерий кишечника. Также в растении много клетчатки, железа, марганца, магния, фосфатов и кальция. Сельдерей насытит организм необходимыми витаминами C, B, K и A. Сок выведет токсины и оздоровит кишечник, остановит воспалительные процессы и поможет избавиться от лишнего веса.Диетологи отмечают, что капуста является нежелательным продуктом при метеоризме. Людям со вздутием живота лучше есть маленькие порции и меньше разговаривать во время приёма пищи. Если проблемы с кишечником беспокоят долгое время, это может сигнализировать о таких серьёзных заболеваниях, как рак яичников.