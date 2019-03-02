АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Облаченная в купальник Лиза Арзамасова устроила фотосессию в снегу

Отечественная актриса Лиза Арзамасова, известная широким массам по “Папиным дочкам”, устроила фотосессию в снегу. Для съемки знаменитость облачилась в купальник, а соответствующее фото появилось в ее профиле в Instagram.
Облаченная в купальник Лиза Арзамасова устроила фотосессию в снегу

Обычно Лиза Арзамасова публикует в Сети достаточно скромные фото, однако в последнее время в ее профиле появилось больше пикантных кадров. На новом снимке актриса позирует в закрытом купальнике среди заснеженных пейзажей. В подписи к посту звезда “Папиных дочек” признается, что ей этот кадр кажется фотошопом, но в тот момент просто было холодно позировать на снегу, а затем она “рванула” греться.

Судя по предыдущим публикациям, Арзамасова побывала в Ханты-Мансийске, откуда поздравила поклонников с первым днем весны. После фотосессии на снегу знаменитость прыгнула в бассейн с теплой водой, чем и объясняется наличие на ней купальника. В комментариях фолловеры отметили, что у актрисы потрясающая фигура и она смотрится гармонично на фоне природы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психолог рассказала об опасных для
Максим Галкин показал в новом ролике
Жена Джигана Оксана Самойлова
Рекламная кампания Ford Ranger пройдет
Ия Саввина разозлила Эльдара Рязанова
Дочь Кончаловского и Толкалиной
Ученые выяснили, как кал может
Уфологи: Инопланетяне контролируют
В фильтрованном пиве и вине ученые
Универсал BMW 3-Series Touring
Анфиса Чехова продемонстрировала свой
Роза Сябитова терпела побои мужа из-за
Айза Анохина поссорилась с мужем
Ежедневное употребление сока сельдерея
Облаченная в купальник Лиза Арзамасова
Эксперты составили рейтинг самых
Жительница США умерла от «каменной»
Сканер отпечатков Samsung Galaxy S10
Один из основоположников рок-н-ролла
Певица Maruv показала поклонникам новый
В Генштабе России заявили о разработке
Aston Martin Valkyrie может стать одной
Сергей Харитонов нелестно высказался об
Олега Газманова в Индийском океане
В Германии признали, что российская
Сестры-двойняшки из Красноярска
Туроператоры назвали наиболее дешёвые и
В лесах Амазонии гигантский паук утащил
Солист группы «Ласковый май» Дмитрий
Елена Ваенга призналась в проблемах со
Просмотреть все новости