Облаченная в купальник Лиза Арзамасова устроила фотосессию в снегу

Обычно Лиза Арзамасова публикует в Сети достаточно скромные фото, однако в последнее время в ее профиле появилось больше пикантных кадров. На новом снимке актриса позирует в закрытом купальнике среди заснеженных пейзажей. В подписи к посту звезда “Папиных дочек” признается, что ей этот кадр кажется фотошопом, но в тот момент просто было холодно позировать на снегу, а затем она “рванула” греться.Судя по предыдущим публикациям, Арзамасова побывала в Ханты-Мансийске, откуда поздравила поклонников с первым днем весны. После фотосессии на снегу знаменитость прыгнула в бассейн с теплой водой, чем и объясняется наличие на ней купальника. В комментариях фолловеры отметили, что у актрисы потрясающая фигура и она смотрится гармонично на фоне природы.