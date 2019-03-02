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Жительница США умерла от «каменной» болезни

В одном из музеев США общественности представили скелет женщины, умершей от так называемой «каменной» болезни. Врачи объясняют, что она способна превращать мышцы в костные ткани.

Жительница США умерла от «каменной» болезни

Заболевание, вызывающее острые боли по всему телу, назвали фибродисплазией. Год назад жительница Америки скончалась от последствий этого недуга. Он вызвал у пациентки проблемы с легкими и сердцем. Болезнь распространяется таким образом, что связки и сухожилия обрастают костной тканью за пределами скелета, что моментально приводит к сковыванию движений. Специалисты утверждают, что людей с подобным диагнозом не более тысячи во всем мире.

Женщина изъявила желание пожертвовать свой скелет в качестве музейного экспоната после того, как увидела на выставке останки больного фибродисплазией Гарри Истлака более двадцати лет назад. Она попросила, чтобы они были размещены рядом.



 
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Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:38

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