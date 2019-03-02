Жительница США умерла от «каменной» болезни





Заболевание, вызывающее острые боли по всему телу, назвали фибродисплазией. Год назад жительница Америки скончалась от последствий этого недуга. Он вызвал у пациентки проблемы с легкими и сердцем. Болезнь распространяется таким образом, что связки и сухожилия обрастают костной тканью за пределами скелета, что моментально приводит к сковыванию движений. Специалисты утверждают, что людей с подобным диагнозом не более тысячи во всем мире.Женщина изъявила желание пожертвовать свой скелет в качестве музейного экспоната после того, как увидела на выставке останки больного фибродисплазией Гарри Истлака более двадцати лет назад. Она попросила, чтобы они были размещены рядом.