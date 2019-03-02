Жительница США умерла от «каменной» болезни
В одном из музеев США общественности представили скелет женщины, умершей от так называемой «каменной» болезни. Врачи объясняют, что она способна превращать мышцы в костные ткани.
Заболевание, вызывающее острые боли по всему телу, назвали фибродисплазией. Год назад жительница Америки скончалась от последствий этого недуга. Он вызвал у пациентки проблемы с легкими и сердцем. Болезнь распространяется таким образом, что связки и сухожилия обрастают костной тканью за пределами скелета, что моментально приводит к сковыванию движений. Специалисты утверждают, что людей с подобным диагнозом не более тысячи во всем мире.
Женщина изъявила желание пожертвовать свой скелет в качестве музейного экспоната после того, как увидела на выставке останки больного фибродисплазией Гарри Истлака более двадцати лет назад. Она попросила, чтобы они были размещены рядом.
Заболевание, вызывающее острые боли по всему телу, назвали фибродисплазией. Год назад жительница Америки скончалась от последствий этого недуга. Он вызвал у пациентки проблемы с легкими и сердцем. Болезнь распространяется таким образом, что связки и сухожилия обрастают костной тканью за пределами скелета, что моментально приводит к сковыванию движений. Специалисты утверждают, что людей с подобным диагнозом не более тысячи во всем мире.
Женщина изъявила желание пожертвовать свой скелет в качестве музейного экспоната после того, как увидела на выставке останки больного фибродисплазией Гарри Истлака более двадцати лет назад. Она попросила, чтобы они были размещены рядом.
Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:38