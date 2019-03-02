Ольга Сударкина заплатила за избиение Натальи Игруновой 250 тысяч рублей
Нахождение экс-участницы реалити-шоу "Дом-2" Натальи Игруновой на проекте закончилось для нее трагично. Девушка была избита своей коллегой Ольгой Сударкиной, а затем и вовсе изгнана за Периметр. Спустя время стало известно, что за побои проектантка получила 250 тысяч рублей.
В этом призналась сама Ольга Сударкина. Она рассказала, что изначально Наталья Игрунова за избиение просила миллион, грозя решением конфликта в суде. Затем девушки договорились о сумме в 500 тысяч, а в конце концов пострадавшей заплатили 250 тысяч рублей, причем на 50 тысячах она настаивала.
После ухода из проекта Наталье Игруновой все же удалось наладить свою жизнь. Проектантка осталась в паре с Павлом Уломским, но они нарушили условия договора, подав заявление в полицию, и у них не осталось возможности остаться на проекте.
В этом призналась сама Ольга Сударкина. Она рассказала, что изначально Наталья Игрунова за избиение просила миллион, грозя решением конфликта в суде. Затем девушки договорились о сумме в 500 тысяч, а в конце концов пострадавшей заплатили 250 тысяч рублей, причем на 50 тысячах она настаивала.
После ухода из проекта Наталье Игруновой все же удалось наладить свою жизнь. Проектантка осталась в паре с Павлом Уломским, но они нарушили условия договора, подав заявление в полицию, и у них не осталось возможности остаться на проекте.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:01