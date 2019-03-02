Ольга Сударкина заплатила за избиение Натальи Игруновой 250 тысяч рублей





В этом призналась сама Ольга Сударкина. Она рассказала, что изначально Наталья Игрунова за избиение просила миллион, грозя решением конфликта в суде. Затем девушки договорились о сумме в 500 тысяч, а в конце концов пострадавшей заплатили 250 тысяч рублей, причем на 50 тысячах она настаивала.После ухода из проекта Наталье Игруновой все же удалось наладить свою жизнь. Проектантка осталась в паре с Павлом Уломским, но они нарушили условия договора, подав заявление в полицию, и у них не осталось возможности остаться на проекте.