Максим Фадеев мог уволить Олега Майами из MALFA





Олег Майами в последнее время очень тревожит фанатов своим странным поведением. Певец то и дело нарывается на разного рода скандалы, высказывается в Сети так, словно подросток, а недавно и вовсе примерил на себя роль психически нездорового человека и вылез на цоколь здания.Всё это, считают поклонники, могло спровоцировать Максима Фадеева на отчаянный шаг — уволить Олега Майами из проекта MALFA. Публика считает, что сейчас музыкальному продюсеру и без певца хватает хлопот, ведь в адрес нового состава группы «Серебро» всё время звучат упрёки и критика.Подтолкнуло на мысли о возможном увольнении Олега Майами и то, что он вдруг решил прославиться в качестве блогера и даже завёл свой канал на YouTube. Несмотря на слухи, официальных заявлений никто не делал, а самые преданные поклонники певца надеются только на лучшее для своего кумира.