Максим Фадеев мог уволить Олега Майами из MALFA
Поклонники заявили, что Максим Фадеев мог уволить Олега Майами из проекта MALFA. Именно так публика смогла объяснить внезапное стремление певца создать свой канал на YouTube, где тот пробует себя в качестве блогера.
Олег Майами в последнее время очень тревожит фанатов своим странным поведением. Певец то и дело нарывается на разного рода скандалы, высказывается в Сети так, словно подросток, а недавно и вовсе примерил на себя роль психически нездорового человека и вылез на цоколь здания.
Всё это, считают поклонники, могло спровоцировать Максима Фадеева на отчаянный шаг — уволить Олега Майами из проекта MALFA. Публика считает, что сейчас музыкальному продюсеру и без певца хватает хлопот, ведь в адрес нового состава группы «Серебро» всё время звучат упрёки и критика.
Подтолкнуло на мысли о возможном увольнении Олега Майами и то, что он вдруг решил прославиться в качестве блогера и даже завёл свой канал на YouTube. Несмотря на слухи, официальных заявлений никто не делал, а самые преданные поклонники певца надеются только на лучшее для своего кумира.
Олег Майами в последнее время очень тревожит фанатов своим странным поведением. Певец то и дело нарывается на разного рода скандалы, высказывается в Сети так, словно подросток, а недавно и вовсе примерил на себя роль психически нездорового человека и вылез на цоколь здания.
Всё это, считают поклонники, могло спровоцировать Максима Фадеева на отчаянный шаг — уволить Олега Майами из проекта MALFA. Публика считает, что сейчас музыкальному продюсеру и без певца хватает хлопот, ведь в адрес нового состава группы «Серебро» всё время звучат упрёки и критика.
Подтолкнуло на мысли о возможном увольнении Олега Майами и то, что он вдруг решил прославиться в качестве блогера и даже завёл свой канал на YouTube. Несмотря на слухи, официальных заявлений никто не делал, а самые преданные поклонники певца надеются только на лучшее для своего кумира.