Певица Maruv показала поклонникам новый образ





Анна Корсунь, более известная зрителям, как певица Maruv, решила удивить своих преданных поклонников. Знаменитость продемонстрировала в Instagram Stories видео, на котором она исполняет по гитару композицию "Siren Song". Данная песня принесла певице победу на отборе "Евровидения-2019", но позже знаменитость отказалась от участия в данном конкурсе. На ролике Maruv запечатлена в новом образе с длинными волосами белого цвета.Такие перемены во внешнем виде певицы привели ее поклонников в замешательство, и они разделились во мнениях. Некоторые восхитились ее новым образом. Другие признались, что не сразу узнали на видео Анну Корсунь. Были и те, кто написал, что с короткими и темными волосами исполнительница выгладит намного привлекательнее.