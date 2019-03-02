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Певица Maruv показала поклонникам новый образ

Певица Maruv, которая отказалась от участия в "Евровидении-2019", показала поклонникам в Instagram Stories ролик. На видео знаменитость предстала в новом образе.

Певица Maruv показала поклонникам новый образ

Анна Корсунь, более известная зрителям, как певица Maruv, решила удивить своих преданных поклонников. Знаменитость продемонстрировала в Instagram Stories видео, на котором она исполняет по гитару композицию "Siren Song". Данная песня принесла певице победу на отборе "Евровидения-2019", но позже знаменитость отказалась от участия в данном конкурсе. На ролике Maruv запечатлена в новом образе с длинными волосами белого цвета.


Такие перемены во внешнем виде певицы привели ее поклонников в замешательство, и они разделились во мнениях. Некоторые восхитились ее новым образом. Другие признались, что не сразу узнали на видео Анну Корсунь. Были и те, кто написал, что с короткими и темными волосами исполнительница выгладит намного привлекательнее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:16

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