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Эксперты составили рейтинг самых дешевых авто на рынке России

Эксперты после проведенного исследования представили рейтинг наиболее дешевых авто, присутствующих на рынке России. Специалисты портала CarsWeek отмечают, что с начала 2019 года выросла стоимость многих моделей от известных брендов.
Эксперты составили рейтинг самых дешевых авто на рынке России

Первенство в ТОП-5 занимает LADA Granta 2019, которая за последнее время прибавила в цене почти 20 тысяч рублей. Если в начале прошлого месяца она предлагалась за 415 тысяч, то теперь минимум составляет 435 тысяч рублей. Вторым в списке стоит Datsun on-DO, построенный на базе LADA Kalina. В базовой комплектации седан имеет стоимость 480 тысяч рублей. Тройку лучших замыкает модель LADA 4x4, до сих пор пользующаяся значительным спросом на отечественном рынке. Правда, в последнее время ценник на внедорожник вырос на 40 тысяч - до 519 тысяч рублей.

Четвертая позиция в ТОП-5 Datsun mi-DO, эту модель можно приобрести у отечественных дилеров за 545 тысяч рублей. Пятую позицию за собой сохраняет Renault Logan. С конца февраля этот представитель SUV-сегмента предлагается минимум за 554 тысячи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:46

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