В Генштабе России заявили о разработке новой стратегии США «Троянский конь»





Он сообщил, что ее концепция состоит в нарушении стабильности обстановки и поражении наиболее важных объектов, однако Россия, по его мнению, полностью готова предпринять меры по нейтрализации подобного воздействия. Начальник Генерального штаба уверяет, что оборона страны обеспечит полную безопасность ее гражданам.Стратегия Пентагона была представлена генералом из США Дэвидом Голдфайном. Он заявил, что приоритетом в разработке было нанесение урона именно по уязвимым местам противника. По его словам, главной причиной возникновения «Троянского коня» стали угрозы со стороны двух государств – России и Китая.Президент РФ Владимир Путин уверяет, что работа Министерства обороны заключается только в обеспечении безопасности, а не угрозах потенциальному противнику.