Ольга Рапунцель начала терять волосы





Ольга Рапунцель с самого первого дня своего пребывания на телестройке поразила зрителей и других участников своими роскошными длинными волосами. Многие считают именно причёску её изюминкой, но, как видно, вскоре проектантка может лишиться и этого.Во время одного из эфиров наблюдательные зрители заметили, что на диване в комнате девушки присутствуют едва ли не клоки её волос. Теперь в аккаунте Ольги Рапунцель в Instagram, столкнувшиеся с подобной проблемой после родов женщины раздают той советы относительно улучшения состояния здоровья.Сама же Рапунцель пока не распространялась о существующей проблеме выпадения волос. Не исключено, что в скором времени её густые локоны станут менее привлекательными, и тогда девушка больше не сможет утаить от окружающих и без того очевидные вещи.