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Ольга Рапунцель начала терять волосы

Скандальная звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель начала терять волосы. Это заметили наблюдательные зрители во время одного из эфиров, предположив, что беременность и роды сильно подорвали здоровье участницы.

Ольга Рапунцель начала терять волосы


Ольга Рапунцель с самого первого дня своего пребывания на телестройке поразила зрителей и других участников своими роскошными длинными волосами. Многие считают именно причёску её изюминкой, но, как видно, вскоре проектантка может лишиться и этого.

Во время одного из эфиров наблюдательные зрители заметили, что на диване в комнате девушки присутствуют едва ли не клоки её волос. Теперь в аккаунте Ольги Рапунцель в Instagram, столкнувшиеся с подобной проблемой после родов женщины раздают той советы относительно улучшения состояния здоровья.

Ольга Рапунцель начала терять волосы


Сама же Рапунцель пока не распространялась о существующей проблеме выпадения волос. Не исключено, что в скором времени её густые локоны станут менее привлекательными, и тогда девушка больше не сможет утаить от окружающих и без того очевидные вещи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:50

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