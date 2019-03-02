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Сканер отпечатков Samsung Galaxy S10 прошёл проверку на устойчивость к царапинам

Сканер отпечатков смартфона Galaxy S10 от Samsung прошёл тест на устойчивость к царапинам. Флагман выдержал проверку огнём и режущими предметами.
Сканер отпечатков Samsung Galaxy S10 прошёл проверку на устойчивость к царапинам

Блогер JerryRigEverything показал на YouTube, как новый Samsung Galaxy S10 справляется с царапинами и прочими физическими повреждениями. Зака Нельсона заинтересовало, будет ли работать встроенный сканер, если испортить экран над ним. В комплекте с флагманским устройством уже идёт защитная плёнка, поскольку у других производителей она может оказаться несовместима с системой считывания отпечатков.

Нельсон тестировал прочность дисплея без защиты, используя инструмент с седьмым уровнем жёсткости Мооса. Царапины такой глубины никак не навредили сканеру отпечатков, однако трещины восьмого уровня полностью нарушили его работу. Даже с такими результатами ультразвуковая система Samsung более надёжна, нежели оптическая.

Инструмент шестого уровня, сопоставимый с монетами и ключами по жёсткости, на экране Galaxy S10 повреждений оставить не должен, даже если снять плёнку. От огня зажигалки на дисплее на 30 секунд осталось белое пятно. Никакого видимого вреда не было на смартфоне и от сильного изгиба корпуса.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:30

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