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Элина Камирен согласна заменить Ксению Бородину

Вокруг Ксении Бородиной все чаще появляются слухи по поводу ее ухода с "Дома-2" на более перспективный проект. Недавно стало известно, что на замену популярной телеведущей должна придти Элина Камирен, и участница реалити уже якобы дала согласие.
Элина Камирен согласна заменить Ксению Бородину

Ксения Бородина была бессменной ведущей проекта "Дом-2" почти 15 лет. У многих телестройка ассоциировалась именно со знаменитой телеведущей. Теперь же Бородина стала все больше времени проводить с семьей вместо того, чтобы быть в Периметре.

В конце февраля появились слухи, что Ксения Бородина получила более выгодное предложение и будет вести авторскую программу на одном из федеральных каналов. Уже даже стало известно имя участницы "Дома-2", которая заменит теледиву. По слухам, новой звездой станет Элина Камирен, и девушка сама рассказала поклонникам, что уже дала согласие руководству проекта.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:40

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