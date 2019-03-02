Элина Камирен согласна заменить Ксению Бородину
Вокруг Ксении Бородиной все чаще появляются слухи по поводу ее ухода с "Дома-2" на более перспективный проект. Недавно стало известно, что на замену популярной телеведущей должна придти Элина Камирен, и участница реалити уже якобы дала согласие.
Ксения Бородина была бессменной ведущей проекта "Дом-2" почти 15 лет. У многих телестройка ассоциировалась именно со знаменитой телеведущей. Теперь же Бородина стала все больше времени проводить с семьей вместо того, чтобы быть в Периметре.
В конце февраля появились слухи, что Ксения Бородина получила более выгодное предложение и будет вести авторскую программу на одном из федеральных каналов. Уже даже стало известно имя участницы "Дома-2", которая заменит теледиву. По слухам, новой звездой станет Элина Камирен, и девушка сама рассказала поклонникам, что уже дала согласие руководству проекта.
Ксения Бородина была бессменной ведущей проекта "Дом-2" почти 15 лет. У многих телестройка ассоциировалась именно со знаменитой телеведущей. Теперь же Бородина стала все больше времени проводить с семьей вместо того, чтобы быть в Периметре.
В конце февраля появились слухи, что Ксения Бородина получила более выгодное предложение и будет вести авторскую программу на одном из федеральных каналов. Уже даже стало известно имя участницы "Дома-2", которая заменит теледиву. По слухам, новой звездой станет Элина Камирен, и девушка сама рассказала поклонникам, что уже дала согласие руководству проекта.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:40