Один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт





Легенда рок-н-ролла очень скоро должен пойти на поправку, поскольку удар оказался незначительным. В больницу Джерри Ли Льюис был госпитализирован 28 февраля. После восстановления 83-летний певец намерен выступить 28 апреля в Новом Орлеане в рамках ежегодного джазового фестиваля. Энергичный артист, получивший прозвище «Убийца», планирует записать новый студийный альбом госпелов.Джерри Ли Льюис, пионер рок-н-ролла и музыки в стиле рокабилли, в настоящий момент является последним, оставшимся в живых участником группы «Квартет на миллион долларов». Его легендарная композиция под названием "Whole Lotta Shakin 'Goin' On" была внесена в Национальный реестр записей американской Библиотеки Конгресса, а сам артист оказался в десятке первых членов Зала славы рок-н-ролла.