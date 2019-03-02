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Один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт

Популярный американский исполнитель, пианист, композитор и один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис недавно перенес инсульт. Звезда восстанавливает здоровье в Мемфисе (Соединенные Штаты), передает Associated Press, ссылаясь на представителя знаменитости.

Один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт

Легенда рок-н-ролла очень скоро должен пойти на поправку, поскольку удар оказался незначительным. В больницу Джерри Ли Льюис был госпитализирован 28 февраля. После восстановления 83-летний певец намерен выступить 28 апреля в Новом Орлеане в рамках ежегодного джазового фестиваля. Энергичный артист, получивший прозвище «Убийца», планирует записать новый студийный альбом госпелов.
Один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт

Джерри Ли Льюис, пионер рок-н-ролла и музыки в стиле рокабилли, в настоящий момент является последним, оставшимся в живых участником группы «Квартет на миллион долларов». Его легендарная композиция под названием "Whole Lotta Shakin 'Goin' On" была внесена в Национальный реестр записей американской Библиотеки Конгресса, а сам артист оказался в десятке первых членов Зала славы рок-н-ролла.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:24

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