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Aston Martin Valkyrie может стать одной из важных моделей компании в истории

Суперкар от автоконцерна Aston Martin под названием Valkyrie может стать одной из важнейших моделей компании в современной истории. Дело в том, что машину уже называют очень технологичной, а при её создании использовались технологии многих разработчиков.
Aston Martin Valkyrie может стать одной из важных моделей компании в истории

Движок Aston Martin Valkyrie будет генерировать более 1,15 тысячи лошадиных сил при 900 Нм крутящего момента. Рабочий объем мотора V12 составит 6,5 литров, а максимальная мощность достигается при 10,5 тысячах об/мин. При разработке трансмиссии специалисты британского концерна воспользовались помощью таких брендов, как Red Bull Advanced Technologies, Cosworth, Rimac и Integral Powertrain Ltd. Кроме того, была создана экологически приемлемая гибридная система, прошедшая проверку на реальных прототипах, сообщил высокопоставленный представитель Aston Martin Дэвид Кинг.

Более 1000 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента приходится на двигатель внутреннего сгорания, еще 160 лошадиных сил и 280 Нм – на электродвижок.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:05

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