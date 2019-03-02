Aston Martin Valkyrie может стать одной из важных моделей компании в истории





Движок Aston Martin Valkyrie будет генерировать более 1,15 тысячи лошадиных сил при 900 Нм крутящего момента. Рабочий объем мотора V12 составит 6,5 литров, а максимальная мощность достигается при 10,5 тысячах об/мин. При разработке трансмиссии специалисты британского концерна воспользовались помощью таких брендов, как Red Bull Advanced Technologies, Cosworth, Rimac и Integral Powertrain Ltd. Кроме того, была создана экологически приемлемая гибридная система, прошедшая проверку на реальных прототипах, сообщил высокопоставленный представитель Aston Martin Дэвид Кинг.Более 1000 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента приходится на двигатель внутреннего сгорания, еще 160 лошадиных сил и 280 Нм – на электродвижок.