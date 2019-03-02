В Москве сотрудник супермаркета избил ремнем двух детей
В Москве сотрудник одного из местных супермаркетов посредством ремня избил двух детей. Инцидент зафиксирован на востоке столицы в магазине “Пятерочка”, о чем сообщают СМИ со ссылкой на органы правопорядка.
В полиции Москвы рассказали, что в местное отделение МВД обратились родители пострадавших особ. Они сообщили, что в отношении детей сотрудник магазина применил противоправные действия. В частности, охранник избил подростков ремнем. Детей осматривают специалисты, что позволит оценить тяжесть нанесенного здоровью вреда. Личности всех участников конфликта на данный момент установлены, необходимые проверочные материалы находятся у сотрудников полиции.
Известно, что на данный момент по факту обращения проводится предварительная проверка, что поможет установить обстоятельства инцидента. По итогам принятых мер также впоследствии может утверждаться соответствующее процессуальное решение.
В полиции Москвы рассказали, что в местное отделение МВД обратились родители пострадавших особ. Они сообщили, что в отношении детей сотрудник магазина применил противоправные действия. В частности, охранник избил подростков ремнем. Детей осматривают специалисты, что позволит оценить тяжесть нанесенного здоровью вреда. Личности всех участников конфликта на данный момент установлены, необходимые проверочные материалы находятся у сотрудников полиции.
Известно, что на данный момент по факту обращения проводится предварительная проверка, что поможет установить обстоятельства инцидента. По итогам принятых мер также впоследствии может утверждаться соответствующее процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:31