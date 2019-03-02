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В Москве сотрудник супермаркета избил ремнем двух детей

В Москве сотрудник одного из местных супермаркетов посредством ремня избил двух детей. Инцидент зафиксирован на востоке столицы в магазине “Пятерочка”, о чем сообщают СМИ со ссылкой на органы правопорядка.
В Москве сотрудник супермаркета избил ремнем двух детей

В полиции Москвы рассказали, что в местное отделение МВД обратились родители пострадавших особ. Они сообщили, что в отношении детей сотрудник магазина применил противоправные действия. В частности, охранник избил подростков ремнем. Детей осматривают специалисты, что позволит оценить тяжесть нанесенного здоровью вреда. Личности всех участников конфликта на данный момент установлены, необходимые проверочные материалы находятся у сотрудников полиции.

Известно, что на данный момент по факту обращения проводится предварительная проверка, что поможет установить обстоятельства инцидента. По итогам принятых мер также впоследствии может утверждаться соответствующее процессуальное решение.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:31

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