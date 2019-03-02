АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Олега Газманова в Индийском океане атаковала большая рыба

Олег Газманов во время заплыва в Индийском океане стал жертвой большой рыбы. О необычном инциденте отечественный артист рассказал поклонникам посредством поста в Instagram.
Олега Газманова в Индийском океане атаковала большая рыба

В своем профиле в соцсети Олег Газманов рассказал подписчикам, что находится далеко от дома на Мальдивах. Накануне он нырял, чтобы запечатлеть на камеру подводный мир, однако там на него напала большая рыба, которая несколько раз атаковала артиста и пыталась его укусить. Музыканту пришлось отбиваться посредством селфи-палки, однако он до последнего не выключал камеру и смог снять происходящее. В подписи к посту певец также отметил, что хотя в ролике подводный житель выглядит небольшим, реальные его размеры составили около метра в длину. Кроме того, рыба оказалась толстой и быстрой, нападая на жертву раз за разом.

Олег Газманов признался, что встреча получилась не самой приятной, и если бы не селфи-палка, непонятно, чем бы он отбивался. У поклонников артист поинтересовался, не знают ли они, что за рыба его преследовала.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жительница США умерла от «каменной»
Сканер отпечатков Samsung Galaxy S10
Один из основоположников рок-н-ролла
Певица Maruv показала поклонникам новый
В Генштабе России заявили о разработке
Aston Martin Valkyrie может стать одной
Сергей Харитонов нелестно высказался об
Олега Газманова в Индийском океане
В Германии признали, что российская
Сестры-двойняшки из Красноярска
Туроператоры назвали наиболее дешёвые и
В лесах Амазонии гигантский паук утащил
Солист группы «Ласковый май» Дмитрий
Елена Ваенга призналась в проблемах со
Игровому смартфону Vivo iQOO
Ольга Сударкина заплатила за избиение
В Госдуме предложили создать реестр
Максим Фадеев мог уволить Олега Майами
Звезды “Уральских пельменей” Михалкова
Ольга Рапунцель начала терять волосы
Анализ лодыжки предка человека показал
Элина Камирен согласна заменить Ксению
Актриса Анна Чиповская похвасталась
В Москве сотрудник супермаркета избил
Сын Сергея Безрукова и Анны Матисон
Астрономы получили новые данные о
Жена Эмина Агаларова рассказала о
Вера Брежнева прошлась по подиуму в
Маргарита Ларченко закрывает глаза на
Ученые: Чувствительность к эмоциям
Просмотреть все новости