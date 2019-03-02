Олега Газманова в Индийском океане атаковала большая рыба

В своем профиле в соцсети Олег Газманов рассказал подписчикам, что находится далеко от дома на Мальдивах. Накануне он нырял, чтобы запечатлеть на камеру подводный мир, однако там на него напала большая рыба, которая несколько раз атаковала артиста и пыталась его укусить. Музыканту пришлось отбиваться посредством селфи-палки, однако он до последнего не выключал камеру и смог снять происходящее. В подписи к посту певец также отметил, что хотя в ролике подводный житель выглядит небольшим, реальные его размеры составили около метра в длину. Кроме того, рыба оказалась толстой и быстрой, нападая на жертву раз за разом.Олег Газманов признался, что встреча получилась не самой приятной, и если бы не селфи-палка, непонятно, чем бы он отбивался. У поклонников артист поинтересовался, не знают ли они, что за рыба его преследовала.