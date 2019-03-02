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Сестры-двойняшки из Красноярска покорили судей шоу “Голос. Дети”

Сестры-двойняшки из Красноярска во время отбора на шоу “Голос. Дети” покорили членов жюри своим выступлением. Не повернулся к юным талантам только Валерий Меладзе.
Сестры-двойняшки из Красноярска покорили судей шоу “Голос. Дети”

В тандеме сестры спели композицию Tell Him, полюбившуюся широкой аудитории в исполнении Селин Дион и Барбары Стрейзанд. Певица Пелагея и новая судья “Голоса. Дети” Светлана Лобода вместе повернулись к девочкам, отметив их исключительный талант. Впоследствии между членами жюри начались споры, Валерий Меладзе даже предложил разделить двойняшек, чтобы каждому судье досталась участница. Пелагее удалось упросить Лободу уступить ей юных артисток, однако девочки после короткого совещания сделали выбор в пользу украинской певицы.

Пользователе Сети были разочарованы выбором юных участниц детского “Голоса”. По их мнению, учитывая стиль исполнения, голоса и желание Пелагеи поработать с ними, сестрам следовало отдать предпочтение второму члену жюри. Впрочем, Лобода пополнению в своей команде тоже была рада.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:38

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