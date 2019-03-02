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Маргарита Ларченко закрывает глаза на слухи про Илью Яббарова и Алёну Савкину

Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко после того, как ее возлюбленный Илья Яббаров начал часто общаться с бывшей возлюбленной Аленой Савкиной, закрывает глаза на все происходящее. Об этом свидетельствует поведение девушки, она резко перестала ссориться с возлюбленным.
Маргарита Ларченко закрывает глаза на слухи про Илью Яббарова и Алёну Савкину

В отношениях с Аленой Савкиной Илья Яббаров никак не мог найти общий язык, однако ситуация изменилась после рождения их общего ребенка. Участник реалити-шоу тут же стал проводить все свое свободное время с малышом и его матерью.

О сложившейся ситуации на Лобном месте нынешнюю избранницу Яббарова Маргариту Ларченко спросил телеведущий Влад Кадони. Он поинтересовался у участницы "Дома-2", не считает ли она, что ее возлюбленный может покинуть девушку и уйти к экс-избраннице. Ларченко в ответ спокойно сказала, что на данный момент Яббаров является ее мужчиной, несмотря на все домыслы и предположения.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:04

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