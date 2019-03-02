В Германии признали, что российская ракета «Циркон» превзошла ожидания Запада





Поскольку российские вооруженные силы пополнятся «Цирконом» уже в 2019 году, странам ЕС стоит обеспокоиться, ведь их современные средства ПРО и ПВО не смогут остановить отечественную разработку. Более того, уже сейчас можно с уверенностью заявлять, что данный проект явно превзошел ожидания Запада. По расчётам американских аналитиков, боеголовка может преодолевать не более 6 000 километров в час и перемещаться на расстоянии 500 километров.Впрочем, реальные показатели почти в 2 раза выше: уже за 3 минуты ракета преодолеет 600 километров, а это сделает её очень эффективной для неядерных систем ПВО. Не исключено, что «Циркон» будет уязвим перед электронными комплексами ПРО и лазерным вооружением, но данные технологии всё ещё не в идеальном состоянии, подытожил журналист.