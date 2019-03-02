Елена Ваенга призналась в проблемах со здоровьем из-за лишних килограммов

Недавно Алена Водонаева посоветовала своим поклонникам вести здоровый образ жизни и сбросить лишние килограммы. Также экс-участница реалити-шоу "Дом-2" раскритиковала Эшли Грэм. Телеведущая уверена, что модель plus-size не может быть довольна своим пышным телом, поскольку на видео она прикрывается большим магнитофоном. Алена Водонаева сообщила, что девушка ведет нездоровый образ жизни и употребляет калорийную пищу. Со словами знаменитости согласились многие пользователи Сети, а также звезды отечественного шоу-бизнеса.Елена Ваенга также поддержала Алену Водонаеву. Исполнительница призналась, что набрала 10 килограммов и это сказалось на ее здоровье. Певица начала чувствовать боль в спине и ногах. Также Елена Ваенга сообщила, что после 40 лет лишний вес становится большой проблемой.