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Елена Ваенга призналась в проблемах со здоровьем из-за лишних килограммов

Елена Ваенга сообщила преданным поклонникам, что у нее из-за лишних килограммов появились проблемы со здоровьем. Также исполнительница поддержала экс-участницу "Дом-2" Алену Водонаеву, которая раскритиковала полных людей.

Елена Ваенга призналась в проблемах со здоровьем из-за лишних килограммов

Недавно Алена Водонаева посоветовала своим поклонникам вести здоровый образ жизни и сбросить лишние килограммы. Также экс-участница реалити-шоу "Дом-2" раскритиковала Эшли Грэм. Телеведущая уверена, что модель plus-size не может быть довольна своим пышным телом, поскольку на видео она прикрывается большим магнитофоном. Алена Водонаева сообщила, что девушка ведет нездоровый образ жизни и употребляет калорийную пищу. Со словами знаменитости согласились многие пользователи Сети, а также звезды отечественного шоу-бизнеса.

Елена Ваенга призналась в проблемах со здоровьем из-за лишних килограммов

Елена Ваенга также поддержала Алену Водонаеву. Исполнительница призналась, что набрала 10 килограммов и это сказалось на ее здоровье. Певица начала чувствовать боль в спине и ногах. Также Елена Ваенга сообщила, что после 40 лет лишний вес становится большой проблемой.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:09

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