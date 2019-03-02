В лесах Амазонии гигантский паук утащил и съел опоссума





Согласно предоставленным сведениям, видео удалось снять в лесах Перу. Паук-птицеед размером порядка 30 см схватил детеныша опоссума и начал утаскивать его с собой. Какое-то время животное пыталось сопротивляться, однако в итоге представитель отряда членистоногих берет верх и его жертва замирает. Наблюдали за происходящим сотрудники Мичиганского университета, они отмечают, что нападение таких пауков на позвоночных не является редкостью. Хотя преимущественно рацион животных составляют насекомые, периодически они могут устраивать охоту на змей, грызунов или даже птиц.В комментариях пользователи Сети выразили свой ужас от увиденного, отметив, что не хотели бы оказаться в лесах Амазонии и столкнуться там с таким пауком. Некоторые сравнили последнего с волшебным существом из книг о приключениях Гарри Поттера — пауком Арагором.