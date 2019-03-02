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Солист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога потерял сознание во время перелета

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram рассказал об инциденте, произошедшем во время перелета по маршруту Москва-Сургут. Солист коллектива Дмитрий Тревога потерял сознание прямо в самолете.

Солист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога потерял сознание во время перелета

Разин сообщил, что сотрудники авиалинии продемонстрировали настоящий профессионализм во время экстренной ситуации. Капитан самолета по громкой связи обратился к пассажирам, чтобы узнать, присутствуют ли врачи на борту. Одной из них оказалась реаниматолог, которая оказала артисту первую медицинскую помощь.

Дмитрию Тревоге удалось перенести полет в сознании, а по прибытию в Сургут ему уже оказали полноценную помощь сотрудники экстренной службы. Продюсер коллектива надеется, что проблем с гастрольным графиком из-за произошедшего не будет. Он также выразил благодарность экипажу авиалайнера за работу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:16

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