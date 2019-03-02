Солист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога потерял сознание во время перелета
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram рассказал об инциденте, произошедшем во время перелета по маршруту Москва-Сургут. Солист коллектива Дмитрий Тревога потерял сознание прямо в самолете.
Разин сообщил, что сотрудники авиалинии продемонстрировали настоящий профессионализм во время экстренной ситуации. Капитан самолета по громкой связи обратился к пассажирам, чтобы узнать, присутствуют ли врачи на борту. Одной из них оказалась реаниматолог, которая оказала артисту первую медицинскую помощь.
Дмитрию Тревоге удалось перенести полет в сознании, а по прибытию в Сургут ему уже оказали полноценную помощь сотрудники экстренной службы. Продюсер коллектива надеется, что проблем с гастрольным графиком из-за произошедшего не будет. Он также выразил благодарность экипажу авиалайнера за работу.
Разин сообщил, что сотрудники авиалинии продемонстрировали настоящий профессионализм во время экстренной ситуации. Капитан самолета по громкой связи обратился к пассажирам, чтобы узнать, присутствуют ли врачи на борту. Одной из них оказалась реаниматолог, которая оказала артисту первую медицинскую помощь.
Дмитрию Тревоге удалось перенести полет в сознании, а по прибытию в Сургут ему уже оказали полноценную помощь сотрудники экстренной службы. Продюсер коллектива надеется, что проблем с гастрольным графиком из-за произошедшего не будет. Он также выразил благодарность экипажу авиалайнера за работу.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:16