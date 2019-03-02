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Элла Суханова сделала роскошный ремонт в своей новой квартире

Несколько дней назад экс-участница "Дома-2" Элла Суханова поделилась с поклонниками радостной для себя новостью. Бывшая проектанка сделала ремонт в своей роскошной квартире, за которую отдала 10 миллионов рублей.
Элла Суханова сделала роскошный ремонт в своей новой квартире

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Элла Суханова после ухода с реалити смогла построить успешный бизнес, а также приобрести роскошную квартиру в центре Москвы за 10 миллионов рублей. Теперь же экс-проектанка поделилась радостной новостью, что она закончила там ремонт, на который ушло еще 2 миллиона рублей.

Фотографиями нового интерьера Элла Суханова поспешила поделиться в соцсетях, подчеркнув, что поняла, насколько тяжелый труд - заниматься ремонтом. Правда, интерьер оформить девушке помог дизайнер, теперь осталось купить диван, камин и некоторую мебель - неукомплектованной до конца осталась спальня хозяйки особняка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:50

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