Элла Суханова сделала роскошный ремонт в своей новой квартире

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Элла Суханова после ухода с реалити смогла построить успешный бизнес, а также приобрести роскошную квартиру в центре Москвы за 10 миллионов рублей. Теперь же экс-проектанка поделилась радостной новостью, что она закончила там ремонт, на который ушло еще 2 миллиона рублей.Фотографиями нового интерьера Элла Суханова поспешила поделиться в соцсетях, подчеркнув, что поняла, насколько тяжелый труд - заниматься ремонтом. Правда, интерьер оформить девушке помог дизайнер, теперь осталось купить диван, камин и некоторую мебель - неукомплектованной до конца осталась спальня хозяйки особняка.