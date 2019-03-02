Игровому смартфону Vivo iQOO потребуется 45 минут на полную зарядку
Новому смартфону Vivo iQOO потребуется всего 45 минут на полное восстановление заряда аккумулятора. Сперва предполагалось, что модель окажется складной, но она представлена в обычном формате и позиционируется, как игровая.
Vivo iQOO сможет похвастаться процессором Snapdragon 855, объем ОЗУ может достигать максимум 12 ГБ при 256 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора достигает 4000 мАч, а благодаря наличию функции Super FlashCharge восстановить заряд можно за 45 минут. Также девайс оборудован экраном на 6,41 дюйма с разрешением 2340 x 1080 точек, у смартфона каплевидный вырез, предусмотрен сканер отпечатков.
На задней панели Vivo iQOO находится тройная камера формата 12+13+2 Мп, для любителей селфи присутствует фронталка на 12 Мп. В середине задней части 3D-стекла добавлена светодиодная полоса, которая может загораться для оповещения об уведомлении или в процессе игры, также смартфон предложат в нескольких оригинальных цветах.
Vivo iQOO сможет похвастаться процессором Snapdragon 855, объем ОЗУ может достигать максимум 12 ГБ при 256 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора достигает 4000 мАч, а благодаря наличию функции Super FlashCharge восстановить заряд можно за 45 минут. Также девайс оборудован экраном на 6,41 дюйма с разрешением 2340 x 1080 точек, у смартфона каплевидный вырез, предусмотрен сканер отпечатков.
На задней панели Vivo iQOO находится тройная камера формата 12+13+2 Мп, для любителей селфи присутствует фронталка на 12 Мп. В середине задней части 3D-стекла добавлена светодиодная полоса, которая может загораться для оповещения об уведомлении или в процессе игры, также смартфон предложат в нескольких оригинальных цветах.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:05