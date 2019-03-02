Иосиф Оганесян и Саша Черно планируют покинуть "Дом-2" только через 5 лет

Недавно проектантка Саша Черно сообщила поклонникам, что через год хочет уйти с "Дома-2", оставив на замену младшую сестру, и заняться пошивом дизайнерской одежды для полных женщин. Тогда ее муж Иосиф Оганесян согласился, и пара даже пришла к выводу - покинуть Периметр как можно быстрее. Однако этого не произошло.Во время одного из последних эфиров участник "Дома-2" Иосиф Оганесян начал собирать вещи, тогда как его жена легла спать и заявила, что ничего не желает делать. Позже молодые люди вышли в прямой эфир, где Оганесян объяснил - они с Сашей Черно нашли общий язык, обсудили все, и решили остаться.Сама Черно добавила, что хейтерам придется терпеть их еще лет 5, так как молодожены намерены родить ребенка, реализовать свои мечты, твердо встать на ноги, а потом уже уходить с чистой совестью.