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Звезды “Уральских пельменей” Михалкова и Рожков показали ноги в мини-платьях

Юлия Михалкова и Андрей Рожков облачились в мини-платья, похваставшись “стройными ножками”. Соответствующим фото звезда “Уральских пельменей” поделилась с подписчиками в сети Instagram.
Звезды “Уральских пельменей” Михалкова и Рожков показали ноги в мини-платьях

В своем профиле Юлия Михалкова разместила забавный кадр, где она позирует в коротком платье с ярким принтом и белом парике. Рядом с ней в аналогичном наряде находится другой участник “Уральских пельменей” Андрей Рожков. Актер тоже имеет на голове парик, на нем присутствуют колготки и белые туфли. В подписи к посту Михалкова отметила, что на фото она с “лучшей подружкой”.

В комментариях поклонники оценили чувство юмора кумиров. Многие из них поддержали настроение звезд “Уральских пельменей” и начали засыпать комплиментами “знойную красотку” в лице Андрея Рожкова. Публика предположила, что в таких образах артисты позируют ради нового номера, особенно учитывая тот факт, что фото сделано в гримерке.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:55

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