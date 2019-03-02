Звезды “Уральских пельменей” Михалкова и Рожков показали ноги в мини-платьях

В своем профиле Юлия Михалкова разместила забавный кадр, где она позирует в коротком платье с ярким принтом и белом парике. Рядом с ней в аналогичном наряде находится другой участник “Уральских пельменей” Андрей Рожков. Актер тоже имеет на голове парик, на нем присутствуют колготки и белые туфли. В подписи к посту Михалкова отметила, что на фото она с “лучшей подружкой”.В комментариях поклонники оценили чувство юмора кумиров. Многие из них поддержали настроение звезд “Уральских пельменей” и начали засыпать комплиментами “знойную красотку” в лице Андрея Рожкова. Публика предположила, что в таких образах артисты позируют ради нового номера, особенно учитывая тот факт, что фото сделано в гримерке.