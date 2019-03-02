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Анализ лодыжки предка человека показал его искусность в двуногой ходьбе

Научные работники провели анализ лодыжки предка человека, которая была найдена в Африке примерно 10 лет назад. В результате стало известно, что ардипитеки были искусны в двуногой ходьбе.

Анализ лодыжки предка человека показал его искусность в двуногой ходьбе

Полученные данный противоречат ранее выдвинутыми предположениям. Исследователи уверены, что найденные окаменелые останки предка человека, который жил приблизительно 4,5 миллиона лет назад, могут указать на ранее неизвестные факты в эволюции. Специалисты особо отметили, что ардипитеки ходили на 2-х ногах, но при этом их походка была не такой, как у современного человека. Хотя хрящ и был потерян, его текстуры на поверхности кости могут показать, где именно он находился. Это помогает определить, что большой палец на ноге использовался, чтобы оттолкнуться для ходьбы.

Также специалисты выяснили, что у предков человека были колени, которые в положении стоя, располагались над лодыжкой. Следы ардипитеков, а также их каменные инструменты были найдены во многих уголках Земли. Исследования помогаю ученым более подробно изучить эволюцию человека.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:46

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