Анализ лодыжки предка человека показал его искусность в двуногой ходьбе
Научные работники провели анализ лодыжки предка человека, которая была найдена в Африке примерно 10 лет назад. В результате стало известно, что ардипитеки были искусны в двуногой ходьбе.
Полученные данный противоречат ранее выдвинутыми предположениям. Исследователи уверены, что найденные окаменелые останки предка человека, который жил приблизительно 4,5 миллиона лет назад, могут указать на ранее неизвестные факты в эволюции. Специалисты особо отметили, что ардипитеки ходили на 2-х ногах, но при этом их походка была не такой, как у современного человека. Хотя хрящ и был потерян, его текстуры на поверхности кости могут показать, где именно он находился. Это помогает определить, что большой палец на ноге использовался, чтобы оттолкнуться для ходьбы.
Также специалисты выяснили, что у предков человека были колени, которые в положении стоя, располагались над лодыжкой. Следы ардипитеков, а также их каменные инструменты были найдены во многих уголках Земли. Исследования помогаю ученым более подробно изучить эволюцию человека.
Полученные данный противоречат ранее выдвинутыми предположениям. Исследователи уверены, что найденные окаменелые останки предка человека, который жил приблизительно 4,5 миллиона лет назад, могут указать на ранее неизвестные факты в эволюции. Специалисты особо отметили, что ардипитеки ходили на 2-х ногах, но при этом их походка была не такой, как у современного человека. Хотя хрящ и был потерян, его текстуры на поверхности кости могут показать, где именно он находился. Это помогает определить, что большой палец на ноге использовался, чтобы оттолкнуться для ходьбы.
Также специалисты выяснили, что у предков человека были колени, которые в положении стоя, располагались над лодыжкой. Следы ардипитеков, а также их каменные инструменты были найдены во многих уголках Земли. Исследования помогаю ученым более подробно изучить эволюцию человека.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:46