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Актриса Анна Чиповская похвасталась тонкой талией в корсете и кожаной юбке-карандаше

Отечественная актриса Анна Чиповская похвасталась перед поклонниками тонкой талией, облачившись в корсет и кожаную юбку-карандаш. Соответствующий соблазнительный снимок появился на странице звезды в сети Instagram.
Актриса Анна Чиповская похвасталась тонкой талией в корсете и кожаной юбке-карандаше

В своем профиле Анна Чиповская поделилась фото, где предстала перед подписчиками в роковом образе. Актриса позирует в золотистом корсете с глубоким декольте, кожаной юбке-карандаше и с распущенными волосами, игриво закусывая губу. В подписи к публикации знаменитость выразила радость по поводу того, что наступила весна. Этот факт перекрывает даже то, что на ближайшие дни синоптики обещают морозы до 15 градусов и снегопады. По мнению звезды, раз наступило 1 марта, значит тепло уже где-то близко.

В комментариях многочисленные подписчики начали засыпать 31-летнюю Анну Чиповскую комплиментами, отмечая стройность актрисы и ее привлекательный образ. Также многие из фолловеров разделили радость знаменитости по поводу смены сезонов. Оценить пост “лайками” успели с момента публикации более 33 тысяч юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:38

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