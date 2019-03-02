Актриса Анна Чиповская похвасталась тонкой талией в корсете и кожаной юбке-карандаше

В своем профиле Анна Чиповская поделилась фото, где предстала перед подписчиками в роковом образе. Актриса позирует в золотистом корсете с глубоким декольте, кожаной юбке-карандаше и с распущенными волосами, игриво закусывая губу. В подписи к публикации знаменитость выразила радость по поводу того, что наступила весна. Этот факт перекрывает даже то, что на ближайшие дни синоптики обещают морозы до 15 градусов и снегопады. По мнению звезды, раз наступило 1 марта, значит тепло уже где-то близко.В комментариях многочисленные подписчики начали засыпать 31-летнюю Анну Чиповскую комплиментами, отмечая стройность актрисы и ее привлекательный образ. Также многие из фолловеров разделили радость знаменитости по поводу смены сезонов. Оценить пост “лайками” успели с момента публикации более 33 тысяч юзеров.